Marriages & Divorces

Marriage license applications, filed in Luzerne County Register of Wills Office between July 29, 2016 and Aug. 24, 2016:

Megan Taylor Marcinkus, Pleasant Mount, and Daniel Antony Frater, Manchester.

Dianne Catherine Caffrey, Plains Township, and Justin William Sayre, Mountain Top.

Pankajkumar Ghanshyamabhai Patel, Pittston, and Hinal Bharatbhai Patel, New Jersey.

Adam Robert McHugh, Mountain Top, and Krista Marie Good, Mountain Top.

James J. Cheslock, Hazleton, and Melissa Ann Mussoline, Hazleton.

Kathleen Henninger, Hunlock Creek, and William Holena III, Hunlock Creek.

Donald Gordon Rood, Wilkes-Barre, and Beverly A. Mason, Wilkes-Barre.

Bridgett Nicole Brosius, Sweet Valley, and Matthew Mark Mikolaichik, Sweet Valley.

Jenna Rae Molusky, West Pittston, and Keith Michael Roman, West Pittston.

Brandie A. Walsh, Nanticoke, and Jeffrey John Colianni, Nanticoke.

Michael Paul Cheremsak, Swoyersville, and Theresa Degroot, Swoyersville.

Hannah Rose Martin, of Exeter, and James Anderson Carney, Exeter.

Nader Ayad Hakim, South Carolina, and Marian Raafat Samir Attia Rizkallh, West Hazleton.

Sierra Kristen Kelley, Hanover Township, and Allen Roy Martz, Hanover Township.

James August Brando, Wapwallopen, and Devinne Ryan Bennett, Wilkes-Barre.

Jefrey Disla, Hazleton, and Maria Mercado Salazar, Hazleton.

Rosa M. Morel Parra, Hazleton, and Juan Martinez Jr., Hazleton.

Alison M. Eroh, Dalton, and Ian Lee Lopera, Dalton.

Ruben Morales, Wilkes-Barre, and Maria Raquel Pacheco Garcia, New Jersey.

Brianna Marie Milewski, Pittston, and Brian Paul Washko, Pittston.

David Allan Lasco, Wyoming, and Kathy Sue Boltz, Wyoming.

Ashley Unger, Nescopeck, and Keith A. Morgan, Nescopeck.

Edward George Nelson Jr., Hanover Township, and Diane Lynn Esser, Hanover Township.

Christopher Willard Prater, Harveys Lake, and Aubrielle Catherine Smith, Harveys Lake.

Stephanie Yablonsky, Hazleton, and Mark Anthony Gabriel, Hazleton.

Kelly Sue Brown, Haveys Lake, and Vincdent John Bellezza, Dallas.

Amber Jo Kishbaugh, Wilkes-Barre, and Thomas Brian Cecelon, Plains Township.

Michelle Ann Burden, Edwardsville, and Coron Jermine Wood, Edwardsville.

Kelly L. Holcomb, Hunlock Creek, and Joseph James Donnelly, Hunlock Creek.

Karen Keil Fetterolf, Plains Township, and Stanley Joseph Daniels III, Plains Township.

Matthew B. Loignon, Sugar Notch, and Mary Lauren Semcheski, Sugar Notch.

John Jacob Yenchick, Sugarloaf, and Kari A. Rinehimer, Sugarloaf.

Mark Evan Snyder, New York, and Bailey Myra Grossman, Kingston.

Kathleen Anne Savage, Washington, D.C., and Matthew Aaron Reynolds Myerson, Washington, D.C.

Fanny Gonzalez, Wilkes-Barre, and Miguel Bruno, Wilkes-Barre.

Mary Frances Buckley, Wilkes-Barre, and Matthew Ryan Bosek, Wilkes-Barre.

Latanya Pauline Yarrell, Hanover Township, and Joseph Alexander Wallace Jr., Wilkes-Barre.

David Gene Brobst, Trucksville, and Kristy Leigh Bellezza, Trucksville.

Nikkya Germaine Giles, Wilkes-Barre, and Jose Milton Oquendo Jr., Wilkes-Barre.

Jason Allen Talmadge, West Wyoming, and Michelle Klaproth, West Wyoming.

Kimberly Gwen Perzia, Kingston, and Adam Troy McKinley, Kingston.

Diana Colon, Hazleton, and Brian Ventura de Dios, Hazleton.

David Carmen Colarusso, Trucksville, and Erin Alexandra Liss, Trucksville.

Nicole Alba, Wilkes-Barre, and Frank Wayne Andrukaitis Jr., Nanticoke.

Emily Marie Burke, Shavertown, and Joseph Decesaris, Shavertown.

Adam J. Wolfe, Nanticoke, and Danielle A. Gill, Nanticoke.

Danielle Carmen Norris, New Jersey, and Matthew Joseph Donovan, New Jersey.

Scott Allen Wedge, Benton, and Arlee Kate Marino, Freeland.

William Kenneth Thomas, Nanticoke, and Susan I. Holloway, Nanticoke.

Mark James Linker Jr., Kingston, and Rebecca Lynn Valyo, Kingston.

Carla Valenia, Wapwallopen, and Edward Young, Wapwallopen.

Krystal Ann Robinson, Shavertown, and Adam Mahar Vosburg, Shavertown.

Carlos Jesus Figueroa, Hazleton, and Lucania Mercede de Rodriguez, Hazleton.

Raymond Bernard Koslop III, Sugarloaf, and Joy Alexandra Novotnak, Sugarloaf.

Thomas R. Dura Jr., Hazleton, and Maria J. Reisenweaver, Hazleton.

Dawn Robinson, Wilkes-Barre, and William Ellias Keefe, Wilkes-Barre.

Ann Judith Navin, Wilkes-Barre, and Timothy Andrew Whitmire, Wilkes-Barre.

John Clark Eicke Jr., Shavertown, and Renee Marie Kenyon, Shavertown.

Destiny Marie Cameron, Sweet Valley, and Michael Timothy Potoeski, Sweet Valley.

Dury John Martin Jr., Sugarloaf, and Trisha Lea Kapes, Sugarloaf.

David Eugene Griffith, Freeland, and Gina Marie Phillips, Freeland.

Anthony Craig, Wilkes-Barre, and Sandra J. Pocius, Wilkes-Barre.

Jessica Lynn Searfoss, Freeland, and Shania Gabrielle Smith, Freeland.

Anderson Jimenez, Hazleton, and Niuberis Lopez, Hazleton.

Megan Michelle Tarutis, Hanover Township, and Michael A. Cassano, Hanover Township.

Christopher Chad Martin, Freeland, and Hope Lynn Serafin, Freeland.

Jessica Nicole Pudimott, Hunlock Creek, and Walter John Dzoch Jr., Hunlock Creek.

Tanya Lynn Allen, Pittston Township, and Aaron Jordan Gates, Pittston Township.

Raquel Martinez-Espinoza, Edwardsville, and Fernando Romero Tecotl, Edwardsville.

Jayner Ariel Aldana Salguero, Hazleton, and Leily Marily Ramos Milla, Hazleton.

Howard David Young, Milton, and Catherine M. Brown, Plymouth.

Mary Lucy Manganiello, Pittston, and Carl C. Manganiello, Pittston.

Anthony John Dennis, Mountain Top, and Rebecca Jo Nealon, Mountain Top.

Larry Anthony Barclay, Kingston, and Krista Marie Long, Kingston.

Lorena Beau Decker, Dallas, and Ryan P. Murray, Dallas.

Felicia Ann Helbing, Duryea, and Stephen Thomas Gacek, Clarks Summit.

Lisa Ann Timek, Freeland, and Anthony Joseph Martincek, Freeland.

Nichole Marie Nardone, West Pittston, and Michael Patrick Flynn, Wilkes-Barre.

Daniel Mitchell Hooper, Swoyersville, and Karen Elizabeth Gray, Swoyersville.

Melissa Marie Smith, Hanover Township, and Christopher Charles Williams, Hanover Township.

Regina Maria Kishbaugh, Shickshinny, and Robert Kevin Tunney Jr., Shickshinny.

Angel Luis Pagan, Hazleton, and Sheila Dimarie Rivera Garcia, Hazleton.

Sarah Lynn Witkowski, West Wyoming, and Jason Abda, Wyoming.

Stefanie Ann Dawson, Wapwallopen, and Jenell Junior Cartagena, Wapwallopen.

Crystal Lynn McCaffrey, Bear Creek Township, and Mark Andrew Meinert, Bear Creek Township.

Wanda Marilises Rosario, New Jersey, and Alberto Fabian Bracho, New Jersey.

Brittany Ann Yakabovicz, Wilkes-Barre, and Philip Gordon Walter, Kingston.

Karla Elizabeth Chacko, Forty Fort, and Cody Cecil Harman, Muncy.

Marvin Paul Eveland, Nescopeck, and Amanda Marie Jones, Nescopeck.

Lauren A. Leary, Forty Fort, and Jason Ira Nolan, Wilkes-Barre.

Amanda L. Angeli, Shickshinny, and Jeffrey R. Cragle, Shickshinny.

Scott L. Greenley, Pittston, and Matthew Leigh Decker, Pittston.

Meghan Ann Coll, Drums, and James Michael Heckman, Drums.

Kristina Marie McGeer, Wilkes-Barre, and Brian James Raday, Wilkes-Barre.

Nicholas Michael Vino, Larksville, and Amanda Lynn Ruchinski, Larksville.

Brenda Jean McGlynn, Plains Township, and Justin Vanscoy, Plains Township.

Jennifer Renee Tinsman, Plains Township, and Ronald John Romashko, Plains Township.

Melody Marie Witt, Kingston, and Sean Michael Pearson, Kingston.

Andrea M. Pabon, Kingston, and Daniel Gutierrez, Kingston.

Robert Nelson Wentz Jr., Wilkes-Barre, and Patrick A. Selinsky, New York.

Caitlin V. McDermott, Falls, and Joshua Allan, Falls.

Amy Patricia Cleary, Hunlock Creek, and James William Hearst, Hunlock Creek.

Samantha Littleford, Nanticoke, and Jason Robert Woodard, Nanticoke.

Ashley Elizabeth Willis, Hunlock Creek, and Matthew Lee Isaac, Hunlock Creek.

Brian Thomas Cole, West Pittston, and Tina Marie Graziano, Hanover Township.

Alicia Ann Magda, Kingston, and Ryan P. Pringle, Kingston.

Nicole Marie Federici, Wilkes-Barre, and Brian Jason Jordan, Wilkes-Barre.

Nicholas L. Rauh, Plains Township, and Sara E. Walton, Plains Township.

Kathryn Noelle Erickson, Warrior Run, and Joseph William Foose III, Warrior Run.

Jason Sean Smith, Dallas, and Jessica Lee Pansini, Dallas.

Francisco Virgilio Espaillat Diaz, Hazleton, and Maria Antonia Nunez Nunez, Hazleton.

Nicholas Michael Eddy, Pittston, and Katie Marie Toole, Pittston.

Gabrielle Alexis Fathel, Wapwallopen, and Leonard Anthony Juliani III, Wapwallopen.

Nora C. Benedict, Kingston, and Harrison Prather Frye, Virginia.

Matthew Thomas Pelak, Scott Township, and Shana Ruth Morrow, Scott Township.

Sebastian Joseph Davi, Avoca, and Susan Ellen Turner, Avoca.

Ryan Michael Uricheck, Freeland, and Beth Ann Macko, Freeland.

Melissa Ann, Kozlowski, Shavertown, Stephen John Pesta, Shavertown.

Stephanie Janet Trovitch, Hazle Township, and Corey Thomas Mazzei, New Jersey.

Megan Apanovich, Wilkes-Barre, and Kyle Antony Karpich, Wilkes-Barre.

Kelly Ann Lutkiewicz, Nanticoke, and Duane Michael McHenry, Nanticoke.

Caitlin Ann Olaviany, Larksville, and David Jason Davison, Larksville.

Robert William John, Ashley, and Jennifer Leigh Dongas, Wilkes-Barre.

William John Brennan III, Dallas, and Kristin Marie Kirchner, Dallas.

Samuel Andres Franco Cepeda, Hazleton, and Emely Arias Pujols, Hazleton.

Jeremy John Adams, Massachusetts, and Dominique Marie Russin, Massachusetts.

Briana Christine Yurko, Wyoming, and Joshua Joseph McDermott, Wyoming.

Matthew Scott Yevonishon, Avoca, and Maurita Diane Kostiak, Avoca.

Chester Daniel Kaufer, Wilkes-Barre, and Jillian Rinehimer, Wilkes-Barre.

Sandra Lee Candeloro, Larksville, and Thomas George Kennedy, Larksville.

Efrain Corales, Hazleton, and Adris de Leon Gonzalez, Hazleton.

Ronald Stephen Dombroski, Plains Township, and Dawn Louise Toth, Plains Township.

Cody Allen Hess, Shickshinny, and Jessica Danielle Morris, Shickshinny.

Megan Marie Jarick, White Haven, and Leroy Michael Stewart, White Haven.

Kathryn Amanda Powell, Hanover Township, and Peter M. Fieno, Hanover Township.

Melissa Yankovich, Exeter, and Jessica Elizabeth Yanetti, Exeter.

Brandon Michael Jackson, West Wyoming, and Stacey Ann Berkoski, Dupont.

Michael Anthony Kelchak, Beaver Meadows, and Leanne Gavio, Hazleton.

Claudine O. Cwiertniewicz, Sugarloaf, and John Jay Kurtz, Sugarloaf.

Viacheslav Morhun, Swoyersville, and Vita Mikhaylovna Kosto, Swoyersville.

Thomas Joseph Dempsey Jr., West Hazleton, and Christine Marie Schumacher, West Hazleton.

Paul Leonard Valenti, West Pittston, and Valerie Francne Piccola, Kingston.

Juan J. Cordero, West Hazleton, and Nelis Altagracia Perez, West Hazleton.

Lam Tran, Wilkes-Barre, and Phuong Truc Thach, Wilkes-Barre.

Kelly Ann King, Luzerne, and Michael Allen Alonzo, Old Forge.

Sarah Matalonis, Pittston, and Ronald Edward Suchocki, Pittston.

Nathan David Warrick, Exeter, and Adrienne Michelle Anderson, Exeter.

Nicole Marie Blessing, Kingston, and Javied Akhter, New York.

Romel Alberto, Hazleton, and Griceidy Dominguez Vasquez, Hazleton.

Joseph Francis Goas, Pittston, and Jerri L. Anselmo, Exeter.

Ashlee Ward, Shavertown, and Brian Michael Gibbons, Dallas.

Cory Elizabeth Wyman, Scranton, and Garren Levi, Scranton.

Bradley Dwight Irvine, Mountain Top, and Kristin Rae Chandler, Mountain Top.

Jill Ann Houseknecht, Plains Township, and Patrick James McGlynn Jr., Plains Township.

Corinne Whalen, Hunlock Creek, and Robert Anthony Kukosky Jr., Hunlock Creek.

Divorces sought, filed in Luzerne County Prothonotary between July 29, 2016 and Aug. 18, 2016.

Lisa M. Sherlinski, Exeter, and John C. Owens, Exeter.

Hung A. Le, Berwick, and Van Thi Ngoc Nguyen, Benton.

Charles W. Angelo, Plains, and Lisa Angelo, Plains.

Michael P. Malloy, Freeland, and Louise R. Malloy, W. Hazleton.

Paul S. Benninger, Sugarloaf, and Lisa A. Benninger, Sugarloaf.

Ayla Bonnewell, Falls, and Jason Bonnewell, Falls.

Joseph Haganey, W. Hazleton, and Kelly Haganey, Nesquehoning.

Zigmund M. Flis, Plains, and Melanie L. Flis, Plains.

Thomas W. Price, Sugarloaf, and Paulette M. Platukis, Conyngham.

Thelma Williamson, Dallas, and Ray Williamson, Dallas.

Steven Chervenitski, Harding, and Lara Chervenitski, W. Pittston.

Michael Valentukonis, W. Wyoming, Amy Valentukonis, W. Wyoming.

Mark Joseph Lewandowski, Dallas, and Alyssa Lewandowski, Kingston.

Shana Stefanick, Freeland, and Jared Stefanick, Drums.

William A. King, Jr., Hunlock Creek, and April Perillo King, Hunlock Creek.

James J. Dunn, Wapwallopen, and Amber Mylet Dunn, Wapwallopen.

Jaqueline A. Krasavage, Larksville, and Stuart Krasavage, Larksville.

Megan Lokuta, Nanticoke, and Kevin Lokuta, Wilkes-Barre.

Tiffany M. Barbuti, Sugarloaf, and Jeremy Buchinsky, Orwigsburg.

Pamela Malinowski, Dallas, and Joseph Malinowski, New York.

Karen Vanwhy, confidential, and Kevin Vanwhy, Wilkes-Barre.

Jacqueline Perry, Dallas, and Matthew G. Perry, Dallas.

Brenda Tocket, Kingston, and Gene Tocket, Kingston.

Joseph N. Flaim, Florida, and Julianne Flaim, Hazleton.

Robert M. McCoy, Shickshinny, and Alyson M. McCoy, Shickshinny.

Ainsley Maiers, Dallas, and Shawn Maiers, Dallas.