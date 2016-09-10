September 10th, 2016 - 10:46 am

Students named to King’s College Spring 2016 Dean’s List


Dr. Joseph Evan, provost and vice president for academic affairs at King’s College, recently announced the students who have qualified for the Spring 2016 dean’s list.

A

Maryam Almarhoon, Wilkes-Barre; Saud Alqahtani, Wilkes-Barre; Mohammed Alquraini, Wilkes-Barre; Turki Altwrqi, Wilkes-Barre; Raied Alwadani, Wilkes-Barre; Sultan Alwadani, Wilkes-Barre; Alexandra Amico, Exeter; Nicholas Anderson, Exeter and Kellyann Anderson, Shavertown.

B

Robert Bamrick, Inkerman; Jacob Benkinney, Berwick; Melissa Benson, Nuangola; Jacqueline Biacco, Kingston; Hailah Binmadhi, Wilkes-Barre; Joshua Blaker, Pittston; Catherine Blasi, Hanover Township; Michael Boris, Dallas; Ali Brady, Avoca; Antonia Brennan, Berwick; Megan Bresnahan, Pittston; Victoria Brown, Harding; Alexis Brown, Tunkhannock; Michael Brown, Mountain Top; Nina Brunetti, Mountain Top; Katelyn Buyarski, Kingston; Tristan Byers, Wilkes-Barre and Erin Byorick, Nanticoke.

C

William Carey, Pittston Township.; Kayley Carey, Courtdale; Timothy Carl, Mountain Top; Brittany Catania, Hazle Township; Sarah Cease, Shickshinny; Spoorthy Challa, Plains; Christopher Chapin, Wilkes-Barre; Daniel Chapin, Wilkes-Barre; Jian Chi, Wilkes-Barre; Kristen Cirilo, Kingston; Joseph Cirilo, Kingston; Meghan Colburn, Wilkes-Barre; Angela Coco, Exeter; Andrew Coco, Exeter; Cheyenne Cooper, Hazle Township; Patrick Corcoran, Nanticoke; Chrysogonus Curry, Berwick and Brittany Czerniakowski, Wilkes-Barre.

D

Alexa Danko, Wilkes-Barre; Gabriella Darbenzio, Dallas; Michael Davis, Shavertown; Sarah Demace, Dupont; Matthew Demarco, Wilkes-Barre; Elizabeth Demichele, Wilkes-Barre; Lindsay Denion, Mountain Top; Brianna Dimaggio, Wilkes-Barre; Tyler Dougherty, Nanticoke; Shaina Dougherty, Shavertown; David Dragon, Inkerman; Patrick Driscoll, West Hazleton; Emily Dupak, Plains and Marissa Durako, Wilkes-Barre.

E

Tyler Edwards, Hanover Township; Ryan English, Kingston; Jeremy Evanko, Wilkes-Barre; Mary Evans, Mountain Top and Dominique Exeter, Pittston Township.

F

Michael Faruolo, Shickshinny; Daniel Faust, Wilkes-Barre; Christopher Fazzini, Drums; John Fazzini, Drums; Brian Fisher, Plains Township; Dylan Flayhart, Plymouth; Sharon Flores, Wilkes-Barre; Christian Foley, Hunlock Creek; Mitchell Ford, Wilkes-Barre and Hayley Forgatch, Mountain Top.

G

Kelsey Gabriele, Plains; Lauren Gallagher, Hanover Township; Darren Gallagher, Wilkes-Barre; Shamus Gartley, Plains; Kayla Gegaris, Mountain Top; Marsha Geiser, Ashley; Bradley George, Ashley; Alexandra George, Ashley; Ryan Georgetti, Dallas; Danielle Georgetti, Plains; Deanna Giannelli, Inkerman; Abigail Gibbs, West Pittston; Maggie Gola, Nanticoke; Samuel Goldheart, Drums; Melina Good, Hanover Township; Kimberly Gorney, Wilkes-Barre; Michael Gorski, Wilkes-Barre; Matthew Gorski, Shavertown; Julianna Grandinetti, Mountain Top; Aubrey Gryskiewicz, Wyoming; Joshua Guilford, Harding; Alyssa Gurzynski, Mocanaqua; Nikolas Gushka, Exeter and Sarah Gyle, Wilkes-Barre.

H

Brandon Hampton, Dallas; Shawna Hannon, Hanover Township; Emily Harden, Swoyersville; Eryn Harvey, Wilkes-Barre; Kayla Havens, Nanticoke; Michael Havrilla, Wilkes-Barre; Ashley Hembury, Pittston; Ryan Hettes, Swoyersville; Madison Hindmarsh, Wyoming; Tyler Hitt, Mountain Top; Sarah Holland, Moosic; Samuel Hollock, Mountain Top; Alexandra Holtz, West Pittston; Elizabeth Hoover, Dallas; Jerome Hope, West Pittston; Donald Hopkins, Mountain Top; Michael Hoskins, Tunkhannock and Alyssa Hughes, Mountain Top.

J

Alexandria Jamilowski, Swoyersville; Olivia Jankowski, Mountain Top; Ryan Javick, Plains; Joshua John, Wilkes-Barre; Madysen Jones, Wilkes-Barre; Caroline Jones, Mountain Top and Bethanie Jones, Mountain Top.

K

Emily Kabalka, Harveys Lake; Kaylee Kachurka, Berwick; Michaela Keats, Wilkes-Barre; Taylor Kern, Berwick; Alexandra Kijek, Wyoming; Michael Kishbach, Wilkes-Barre; Allison Kizer, Pittston; Amanda Klass, Edwardsville; Edward Klein, Duryea; Alyx Koehler, Dallas; Michael Kohut, Exeter; Merissa Konnick, Dallas; Kellie Kopko, Wilkes-Barre; Andrea Kordek, Wilkes-Barre; Jill Kost, Hanover Township; Amanda Kotch, Dallas; Nicholas Kotulak, Nanticoke; Kelsey Kovaleski, West Wyoming; Amy Kowalczyk, Wilkes-Barre; Jacob Kozak, Pittston; John Kozak, Pittston; Joshua Kramer, Duryea; Alexander Krispin, West Wyoming; Matthew Kropp, Laurel Run; Justin Kuna, Wilkes-Barre; Thomas Kuren, Larksville; Elizabeth Kutza, Wyoming; Katie Kuzma, Tunkhannock and Robert Kuzynski, Pittston.

L

Joseph Lanning, Wilkes-Barre; Ashley Leighton, Wilkes-Barre; Samantha Lentz, Kingston; Zachery Lescowitch, Sugarloaf; Emily Letoski, Exeter; Jordan Liguori, Wilkes-Barre; Marissa Lines, Wilkes-Barre; Carmen Lobrutto, Hughestown; Gary Loughney, Pittston and Christopher Lupole, Kingston.

M

Shelby Mack, Hanover Township; Rachel Maczuga, Mountain Top; Thomas Madigan, Wilkes-Barre; Carianna Makowski, Plains; Skyler Makuch, Mountain Top; Jacob Manetti, Old Forge; Thomas Mangan, Nescopeck; Autumn Matinas, Wilkes-Barre; Alcides Mauricio, East Stroudsburg; Dana Maurizi, Avoca; Molly Mcardle, Jim Thorpe; Kyle Mccormack, Mountain Top; Brittany Mcnair, Hanover Township.; Michaelene Mecadon, Pittston; Alisson Meluskey, Wilkes-Barre; Leah Merrick, Wilkes-Barre; Kassondra Michno, Old Forge; Marlee Mierzwa, Kingston; Tristin Milazzo, Hanover Township; Megan Milunic, Exeter; Connor Mitchell, Hughestown; Michael Mocion, Laflin; Alyssa Monaghan, Plains; Kelly Morataya, Wilkes-Barre; Taylor Morgan, Mountain Top; Jason Morgan, Shavertown; Frank Mrozowski, Wilkes-Barre; Samaher Mumenah, Wilkes-Barre; Louis Murray, Forty Fort; Sydney Myers, Mountain Top and Caitlin Myers, Mountain Top.

N

Kristen Nelson, Hanover Township and Hailey Noss, Wilkes-Barre.

O

Elizabeth Obrien, West Pittston; Brooke O’brien, Dallas; Kimberlee Ohop, Avoca and Nathaniel Oliver, Wilkes-Barre.

P

George Parkhurst, Trucksville; Dafne Paramo, Dickson City; Shantal Pelaez, Hazleton; Jeremy Peters, Dallas; Alisabeth Pickett, Wilkes-Barre; Alicia Pizano, Wyoming; Cory Poplawski, Pittston Township; Brandy Popple, Shavertown; Kyle Poray, Plains; Michael Post, Plains; Dylan Prescott, Avoca; Michael Prociak, Wilkes-Barre; Kyle Prushinski, Nanticoke; Meghan Prushinski, Nanticoke; Kelsey Pugh, Forty Fort; Katelyn Pugliese, Pittston Township and Rikki Purcell, Swoyersville.

R

Steven Radzwilla, Hanover Township; Charles Rafalko, Mountain Top; Hannah Raineri, Wilkes-Barre; Yazmin Ramirez, Wilkes-Barre; Joseph Ramos, Wilkes-Barre; Angelina Reed, Duryea; Thomas Reidy, Wilkes-Barre; Freudy Reyes, Mountain Top; Sarah Richards, Nanticoke; Shaniese Ricketts, Wilkes-Barre; Patrick Robinson, Scranton; Anneliese Romani, Harding; Ashley Rood, Sweet Valley; Corey Rossi, Drums; Natasha Rostova, Shavertown; Therese Roughsedge, Pittston; Kyle Rozitski, Mountain Top and Kelsey Rynkiewicz, Nanticoke.

S

Tess Sauer, Wilkes-Barre; Amy Sauer, Wilkes-Barre; Jamie Scarantino, Pittston; Erin Schmidt, Avoca; Amanda Schwerdtman, Dallas; Tyler Scicchitano, Wilkes-Barre; Lucas Seaberg, Tunkhannock; Crystal Seashock, Shickshinny; Gary Seman, Shavertown; Julia Shandra, Hughestown; Benjamin Siegel, Falls; Andrea Siejna, Wilkes-Barre; Casey Silvi, Wilkes-Barre; Rachel Simon, Pittston; Matthew Sipsky, Hunlock Creek; Evan Skene, West Wyoming; Jared Smigelski, Mountain Top; Carissa Smith, Exeter; Yefry Soto, Hazleton; Cayle Spencer, Sweet Valley; Jason Spevak, Drums; Haley Stackhouse, Pittston; Rachael Stark, Wyoming; Alexis Steeber, Shickshinny; Alissa Stegman, Trucksville; Brian Stonikinis, Dupont; Julia Stopper, Mountain Top; Ashley Strazdus, Harding; Alissa Stubblebine, Shickshinny; Larissa Stucker, Wilkes-Barre; Christopher Sulitka, Kingston; Michael Symeon, Shavertown and Marcus Sypeck, Hazle Township.

T

Christian Tencza, Ashley; Michelle Thompson, Dallas; Steven Tlatenchi, Wilkes-Barre; Cory Tobin, Pittston; Brad Tolan, Hazleton; Joseph Tona, Plains; Jenny Toribio, Mountain Top; Leslie Torres, Wilkes-Barre; Ryan Tracy, Pittston; Francesca Trottini, Wyoming; Tyler Tuck, Shavertown and Natasha Tullo, Pittston.

U

Peter Urban, Exeter and Tiffany Usavage, Kingston.

V

John Van Scoy, Shavertown; Alysha Vehoski, Larksville; Laura Veloz, West Hazleton; Jaclyn Victor, Nanticoke; Rachel Vitale, Wilkes-Barre; Kayla Vogue, Pittston Township. and Mark Voyack, Old Forge.

W

Courtney Wagner, Shavertown; Bruno Walkowiak, Shickshinny; Miranda Warunek, Yatesville; Haley Waslasky, Plains; Gianna Webby, Kingston; Grace Weed, Bear Creek; Noah Welch, Dallas; James Wesser, Bear Creek Township; Taylor Wheeler, Swoyersville; Caryn Wielgopolski, Hanover Township; Rebecca Willner, Mountain Top; Brian Wisowaty, West Pittston; Kelci Wolfe, Old Forge; Alexandra Wolk, Drums; James Wright, Kingston; and Kathryn Wynn, Pittston Township.

Y

Carol Yaracz, Drums.

Z

Samuel Zavada, Mountain Top; Victoria Zawacki, Old Forge; Brianna Zawacki, Old Forge; Tara Zdancewicz, Larksville; Stephanie Zedolik, Wilkes-Barre Township; Madison Ziemba, Wyoming; Stephanie Zimmerman, Shavertown; Kyle Zumchak, Dallas and Emily Zurek, Swoyersville.