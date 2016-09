Wilkes University Spring Semester Deans list

Wilkes-Barre - Wilkes University Provost Dr. Anne Skleder announces the Dean’s List for the Spring 2016 Semester in the Luzerne county area. To be named to the Dean’s List, students must obtain a minimum 3.4 grade point average and carry at least 12 credits.

Yasmin Aboajila, Wilkes-Barre Township; Melissa Acostam, Kingston; Waleed Al Barjas, Wilkes-Barre; Sultan Alanazi, Wilkes-Barre; Khalid Alanzi, Wilkes-Barre; Redha Alkhater, Wilkes-Barre; Abdullah Almarzouq, Wilkes-Barre; Somiah Almeky, Shavertown; Omar Almusallam, Wilkes-Barre; Abdulmajeed Almutairi, Wilkes-Barre; Nada Alnasser, Wilkes-Barre; Hussain Alsaigh, Wilkes-Barre; Mohammed Alsharari, Wilkes-Barre; Omar Alsharari, Wilkes-Barre; Muzun AlShenaifi, Edwardsville; Mohammad Alsubaiei, Wilkes-Barre; Ibrahim Altariq, Wilkes-Barre; Paul Altavilla, Exeter; Maura Anistranski, Forty Fort; Kara Augustine, Kingston; Amy Avillion, Dallas; Jessica Baker, Avoca; Taylor Baker, Dallas; Taylor Balasavage, Inkerman; Ryan Balliet, Drums; Skylar Banul, Wilkes-Barre; Gabrielle Baran, Freeland; Caitlin Barat, Hanover Township; Abigail Baur, Forty Fort; Sarah Bedford, Hunlock Creek; Jennifer Benesky, Kingston; Zachary Bevan, Dallas; Lauren Bezek, Kingston; Branden Bialek, Wilkes-Barre; Abdulaziz Bin Moammar, Wilkes-Barre; Devin Blakley, Avoca; Corrine Bonnerwith, Forty Fort; Andrey Boris, Wilkes-Barre; Elizabeth Bracco, Wilkes-Barre; Brandon Braye, Wilkes-Barre; Sarah Brozena, Larksville; Brian Buckman, Wyoming; Dylan Burkley, Sugar Notch; John Butchko, Dallas; Jessica Caramanna Santos, West Pittston; Shawn Cauley, Hazleton; Casandra Cerulli, Larksville; Joseph Champi, Dupont; Andrew Chang, Mountain Top; Jacob Chielli, Dallas; Renee Chirico, Hazleton; Nicholas Cholewa, Mountain Top; Alissa Cimakosky, Hanover Township; Gregg Ciravolo, Dallas; Cassidy Clement, Hazle Township; Matthew Clemons, Hanover Township; Cassia Cole, Sweet Valley; Mark Cole, Freeland; Caitlin Conway, Pittston; Francesco Costantino, Dallas; Wyatt Cox, Huntington Mills; Nicole Cumbo, West Wyoming; Carla Cunningham, White Haven; Donna Dawson, Wilkes-Barre; Dominique DelPriore, Dupont; Johnathan Deremer, Sugarloaf; Sagar Desai, Mountain Top; Amanda Detrick, Hanover Township; Salena Diaz, Kingston; Jessica Difrenza, Edwardsville; Arielle Domashinski, Glen Lyon; Lucas Domulevicz, Glen Lyon; Jolene Domyan, Ashley; Marc Donato, Plains; James Dotter, Hazleton; Olivia Dworak, Dupont; Tara Engel, Larksville; Troy Everetts, Ashley; Ashley Evert, Hazle Township; Alesha Falzone, Wilkes-Barre; Robyn Fannon, Wilkes-Barre; Lucas Farrall, Wilkes-Barre; Joshua Fox, Wilkes-Barre; Clifford Francis, Wilkes-Barre; Kyle Gattuso, Pittston; Charleen Gemberling, Harveys Lake; Vincent Genoble, Mountain Top; Brooke Giarratano, Mountain Top; Tara Giarratano, Mountain Top; Beth Gilbert, Wilkes-Barre; Shannon Gilhooley, Laflin; Sarah Gillette, Dallas; Aleksey Gitelson, Shavertown; Erin Glennon, Ashley; Jesse Goble, Wilkes-Barre; Matthew Gogas, Swoyersville; Harry Gothreau, Mountain Top; Megan Grabowski, Shavertown and David Graff, Pittston.